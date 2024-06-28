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Финалист Лиги чемпионов пополнил стан одной из сенсаций прошлого сезона АПЛ

Иан Маатсен перешел в Астон Виллу.
Вчера, 22:25
Иан Маатсен / Getty Images
Иан Маатсен / Getty Images

Защитник сборной Нидерландов Иан Маатсен сменил клубную прописку.

Футболист перебрался в стан Астон Виллы. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

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Сумма трансфера Маатсена составила 37,5 млн фунтов. Контракт с нидерландцем подписан на 6 лет, но его финансовые детали неизвестны.

Ранее Иан принадлежал Челси, однако, вторую часть прошедшего сезона провел в аренде в Боруссии Дортмунд, где стал финалистом Лиги чемпионов, в которую Астон Вилла сенсационно пробилась по итогам прошлой кампании.

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