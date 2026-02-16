СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона

Болид оказался под Ландо. Пиастри столкнулся с проблемами на тестах

Издание The Race поделилось информацией о том, что инженеры сделали болид с акцентом на стиль вождения Ландо Норриса, а не Оскара Пиастри.

По имеющейся информации, на предсезонных тестах Формулы-1 было заметно, что действующий чемпион выглядел очень хорошо, а его напарник столкнулся с рядом проблем.

Как пишет журналист, во время вождения австралийский гонщик смещался на торможениях, передние колеса блокировались, а заднюю часть болида сносило на высоких скоростях.

Журналист добавляет, что на такое поведение болида могла повлиять топливная загрузка, однако это проявлялось больше, когда за рулем был Оскар, а не Ландо.

