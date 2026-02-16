iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона

Болид оказался под Ландо. Пиастри столкнулся с проблемами на тестах
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

Издание The Race поделилось информацией о том, что инженеры сделали болид с акцентом на стиль вождения Ландо Норриса, а не Оскара Пиастри.

По имеющейся информации, на предсезонных тестах Формулы-1 было заметно, что действующий чемпион выглядел очень хорошо, а его напарник столкнулся с рядом проблем.

Как пишет журналист, во время вождения австралийский гонщик смещался на торможениях, передние колеса блокировались, а заднюю часть болида сносило на высоких скоростях.

Журналист добавляет, что на такое поведение болида могла повлиять топливная загрузка, однако это проявлялось больше, когда за рулем был Оскар, а не Ландо.

Ранее Расселл дерзко ответил на критику новых болидов со стороны Ферстаппена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис Оскар Пиастри

Статьи по теме

Норрис назвал команды, которые опережают Макларен Норрис назвал команды, которые опережают Макларен
Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона Пилот Макларен показал шлем для нового сезона

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры10:44
Екатерина Коцар - о своем финальном трюке: Готовила ого-го
Европа10:20
Ханси Флик о составе Барселоны на матч с Жироной
Формула 109:49
СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
Лига Чемпионов09:18
Лидер Реала восстановился после травмы и может выйти на матч ЛЧ
НБА08:45
Матч всех звезд НБА
Европа08:07
Руни рассказал, в каком клубе согласился стать ассистентом тренера
Европа07:36
Защитник Арсенала получил травму на разминке
Олимпийские игры07:20
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:14
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
Олимпийские игры01:15
Олимпиада-2026, хоккей: США одолели Германию, Дания переиграла Латвию, Канада уничтожила Францию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK