СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
Издание The Race поделилось информацией о том, что инженеры сделали болид с акцентом на стиль вождения Ландо Норриса, а не Оскара Пиастри.
По имеющейся информации, на предсезонных тестах Формулы-1 было заметно, что действующий чемпион выглядел очень хорошо, а его напарник столкнулся с рядом проблем.
Как пишет журналист, во время вождения австралийский гонщик смещался на торможениях, передние колеса блокировались, а заднюю часть болида сносило на высоких скоростях.
Журналист добавляет, что на такое поведение болида могла повлиять топливная загрузка, однако это проявлялось больше, когда за рулем был Оскар, а не Ландо.
Ранее Расселл дерзко ответил на критику новых болидов со стороны Ферстаппена.
