iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Макларен показал ливрею на предстоящий сезон

Команда предстала в своих традиционных цветах.
Сегодня, 17:53       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Макларен официально представил новую ливрею.

MCL40 будет выступать в новом сезоне в традиционных цветах команды.

Болид команды из Уокинга получил все те же цвета, что использовались постоянно последние годы.  Изменения с прошлым сезоном минимальны.

Напомним, что в сезоне-2026 Макларен предстоит защищать титул в Кубке конструкторов, а Ландо Норрису - титул чемпиона мира.

Ранее также свою ливрею показал Кадиллак.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

Статьи по теме

Норрис выделил преимущество болида Макларен над предыдущими версиями Норрис выделил преимущество болида Макларен над предыдущими версиями
Чемпион Индикар проиграл суд Макларен Чемпион Индикар проиграл суд Макларен
Формула 1: Феррари представила новый болид и ливрею Формула 1: Феррари представила новый болид и ливрею
Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK