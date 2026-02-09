Макларен показал ливрею на предстоящий сезон

Команда предстала в своих традиционных цветах.

Макларен официально представил новую ливрею.

MCL40 будет выступать в новом сезоне в традиционных цветах команды.

Болид команды из Уокинга получил все те же цвета, что использовались постоянно последние годы. Изменения с прошлым сезоном минимальны.

Напомним, что в сезоне-2026 Макларен предстоит защищать титул в Кубке конструкторов, а Ландо Норрису - титул чемпиона мира.

Ранее также свою ливрею показал Кадиллак.

