iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей

Проанализировал прошлый сезон и готов к оптимизации принципов командной работы.
Сегодня, 14:04       Автор: Валентина Чорноштан
Макларен / Getty Images
Макларен / Getty Images

В прошлом сезоне Формулы-1 пилоты Макларен придерживались "правила папайи", согласно которому гонщики могут сражаться на трассе, но без опасных контактов.

Руководитель Макларен Андреа Стелла рассказал, будут ли они использовать это правило в сезоне-2026.

Понятия справедливости, честности, равных возможностей и спортивного духа - всё это фундамент для команды, для Ландо и Оскара. Поэтому мы подтвердили эти принципы и закрепили их с возможностью дальнейшего улучшения.

"Когда мы проанализировали наши действия в прошедшем сезоне, то в большинстве случаев пришли к выводу, что будем продолжать работать в том же духе. Однако мы обнаружили несколько возможностей оптимизировать нашу работу", — цитирует слова менеджера The Guardian.

Напомним, что соперники Макларен объявили о многолетнем сотрудничестве с крупной американской компанией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Андреа Стелла

Статьи по теме

Формула 1: Хаас остался в классических цветах Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Макларен уже продал болид сезона-2026 Макларен уже продал болид сезона-2026
Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби Макларен готов применить размен позициями в Абу-Даби

Видео

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: возвращение Лиги Европы, Фенербахче сыграет с Астон Виллой, Рома против Штутгарта
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Биатлон15:00
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
Биатлон14:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
Бокс14:42
СЕО iVisit Boxing о шансах увидеть на ринге Усика и Уайлдера
НХЛ14:25
Кросби обошел Лемье по очкам в гостевых матчах НХЛ
Формула 114:04
Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей
ММА13:44
PFL прекратил сотрудничество с бывшим соперником Джошуа
Европа13:21
Жирона подписала очередного украинца
Европа12:51
Агент Винисиуса о переговорах с Реалом о продлении контракта
Олимпийские игры12:20
Мазурчук - о целе на Олимпиаду-2026: Показать максимально хороший результат
Теннис11:48
Ястремская проиграла на старте парного Australian Open-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK