Стелла - о "правилах папайи" в новом сезоне: Обнаружили несколько возможностей

Проанализировал прошлый сезон и готов к оптимизации принципов командной работы.

В прошлом сезоне Формулы-1 пилоты Макларен придерживались "правила папайи", согласно которому гонщики могут сражаться на трассе, но без опасных контактов.

Руководитель Макларен Андреа Стелла рассказал, будут ли они использовать это правило в сезоне-2026.

Понятия справедливости, честности, равных возможностей и спортивного духа - всё это фундамент для команды, для Ландо и Оскара. Поэтому мы подтвердили эти принципы и закрепили их с возможностью дальнейшего улучшения.

"Когда мы проанализировали наши действия в прошедшем сезоне, то в большинстве случаев пришли к выводу, что будем продолжать работать в том же духе. Однако мы обнаружили несколько возможностей оптимизировать нашу работу", — цитирует слова менеджера The Guardian.

Напомним, что соперники Макларен объявили о многолетнем сотрудничестве с крупной американской компанией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!