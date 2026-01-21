Мерседес официально объявит нового спонсора

Мерседес объявит о партнерстве с Майкрософт, пишет Sky News.

По данным издания, во время показа рендеров ливреи на сезон-2026 Мерседес объявит о партнерстве с американской компанией.

Отмечается, что контракт между Мерседесом и Майкрософт оценивается примерно в 60 млн долларов в год.

Полноценная презентация Мерседеса перед сезоном 2026 года пройдет 2 февраля.

К слову, новички в Ф-1 уже показали ливрею на свой дебютный сезон.

