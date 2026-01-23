Чемпион Индикар проиграл суд Макларен

Испанский пилот Алекс Палоу выплатит компенсацию Макларен. Четырехкратный чемпион Индикар проиграл суд по делу о разрыве контракта с командой, сообщает Autosport.

Сначала Макларен требовал 30 млн долларов, а затем снизил требования до 20,7 млн. Палоу подписал договор с конюшней на выступления в сезоне-2023 Индикар. Впрочем, потом передумал и остался в Чип Гэннаси.

В конце концов, Палоу более 12 млн "зеленых" компенсации. Фемида не поддержала требования Макларен о вероятном ущербе в Формуле-1. Убытки команда понесла только в Индикар из-за потери нескольких спонсоров.

К слову, конюшня Уильямс пропустит тесты Формулы-1 в испанской Барселоне.

