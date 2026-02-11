iSport.ua
Автоспорт

Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером

Оскар Пиастри обратно нанял Педру Матуша.
Сегодня, 15:32       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри провел некоторые изменения в собственной команде, сообщает Motorsport.

Австралиец возобновил сотрудничество со своим бывшим менеджером Педру Матушем.

Они работали вместе во время выступлений Пиастри в Формуле-4, а также португалец исполнял роль гоночного инженера пилота во время его дебютного и чемпионского сезона в Формуле-2.

Ожидается, что текущий менеджер Оскара Марк Уэббер останется в команде, но будет сосредоточен на маркетинговых вопросах.

Ранее также бывший менеджер Хэмилтона нашел себе новую работу.

