Пилот Макларен возобновил сотрудничество с бывшим менеджером

Пилот Макларен Оскар Пиастри провел некоторые изменения в собственной команде, сообщает Motorsport.

Австралиец возобновил сотрудничество со своим бывшим менеджером Педру Матушем.

Они работали вместе во время выступлений Пиастри в Формуле-4, а также португалец исполнял роль гоночного инженера пилота во время его дебютного и чемпионского сезона в Формуле-2.

Ожидается, что текущий менеджер Оскара Марк Уэббер останется в команде, но будет сосредоточен на маркетинговых вопросах.

Ранее также бывший менеджер Хэмилтона нашел себе новую работу.

