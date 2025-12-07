Браун: Пиастри - будущий чемпион мира

В Макларен поддержали своего второго пилота.

Испольнительный директор Макларен Зак Браун поддержал Оскара Пиастри.

Напомним, что в Абу-Даби Ландо Норрис завоевал чемпионский титул. Пиастри, который лидировал в течение половины сезона, стал третьим в личном зачете.

Однако Браун убежден, что у австралийского пилота еще все впереди.

Оскар - будущий чемпион мира. Оба наши пилота выиграли по семь гонок, выступали блестяще, поддерживали друг друга. Это беспощадный спорт. Иногда все складывается в твою пользу, иногда нет. С нетерпением жду борьбы двух этих гонщиков в следующем году

