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Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии

"Канониры" подпишут игрока, который играет как в центре обороны, так и на левом фланге.
Сегодня, 18:33
Риккардо Калафиори / Getty Images
Риккардо Калафиори / Getty Images

Арсенал приблизился к оформлению второго летнего трансфера.

Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с Болоньей о переходе защитника Риккардо Калафиори.

За трансфер 22-летнего итальянца "канониры" заплатят 40 миллионов евро. К тому же "красно-синие" смогут рассчитывать на еще 5 миллионов в виде бонусов и процент от перепродажи игрока сборной Италии.

Стоит отметить, что половина суммы данной сделки достанется Базелю в рамках соглашения швейцарцев с Болоньей.

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В прошедшем сезоне Риккардо Калафиори принял участие в 37 матчах Болоньи во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и пять ассистов.

Он также сыграл в трех матчах сборной Италии на Евро-2024, отметившись одной голевой передачей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья Арсенал Лондон Александр Зинченко Риккардо Калафьори

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