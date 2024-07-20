Угроза для Зинченко? Арсенал и Болонья согласовали трансфер защитника сборной Италии
Арсенал приблизился к оформлению второго летнего трансфера.
Как сообщает Фабрицио Романо, лондонский клуб договорился с Болоньей о переходе защитника Риккардо Калафиори.
За трансфер 22-летнего итальянца "канониры" заплатят 40 миллионов евро. К тому же "красно-синие" смогут рассчитывать на еще 5 миллионов в виде бонусов и процент от перепродажи игрока сборной Италии.
Стоит отметить, что половина суммы данной сделки достанется Базелю в рамках соглашения швейцарцев с Болоньей.
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В прошедшем сезоне Риккардо Калафиори принял участие в 37 матчах Болоньи во всех турнирах, в которых записал на свой счет два гола и пять ассистов.
Он также сыграл в трех матчах сборной Италии на Евро-2024, отметившись одной голевой передачей.
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