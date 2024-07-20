Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с новым агентством.

Интересы 27-летнего футболиста теперь будет представлять Unique Football Agency.

Читай также: Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты

"Горд начать этот новый этап с Unique Football Agency. Начинаем", - написал Зинченко в Instagram.

По данным Transfermarkt, владельцем агентства является кум Зинченко Юрий Кухарский. Ранее агентом футболиста был Алан Прудников. Защитник "канониров" на данный момент является единственным клиентом UFA.

Напомним, что контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне украинец провел за лондонскую команду во всех турнирах 35 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Ранее собщалось, за сколько Арсенал готов продать Зинченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!