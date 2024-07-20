Зинченко подписал контракт с новым агентством
Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с новым агентством.
Интересы 27-летнего футболиста теперь будет представлять Unique Football Agency.
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"Горд начать этот новый этап с Unique Football Agency. Начинаем", - написал Зинченко в Instagram.
По данным Transfermarkt, владельцем агентства является кум Зинченко Юрий Кухарский. Ранее агентом футболиста был Алан Прудников. Защитник "канониров" на данный момент является единственным клиентом UFA.
Напомним, что контракт Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне украинец провел за лондонскую команду во всех турнирах 35 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.
Ранее собщалось, за сколько Арсенал готов продать Зинченко.
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