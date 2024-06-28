iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты

Украинец высказался о выступлении "желто-блакитных" на континентальном первенстве.
Сегодня, 18:27
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках Евро-2024 Украина вылетела после группового этапа, заняв 4 место в квартете Е.

Александр Зинченко в своем Instagram поделился мыслями о вылете с чемпионата Европы.

Читай также: Украина проведет два первых матча Лиги наций в одном городе на разных стадионах

"Очень обидно. Сами виноваты.

Спасибо каждому, кто поддерживал во время всего времени и верил до конца", - написал футболист "желто-голубых",

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024 Александр Зинченко

Статьи по теме

Легенда сборной Италии высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии Легенда сборной Италии высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии
Один из героев группового этапа Евро-2024 может сменить клубную прописку в ближайшее время Один из героев группового этапа Евро-2024 может сменить клубную прописку в ближайшее время
Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной Грузия побила рекорд, который ранее установила Румыния в матче с Украиной
Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:28
Тренер Джошуа сделал прогноз на трилогию с Усиком
Украина19:22
Полесье подписало грузинского легионера
Евро-202419:09
УЕФА указало россию страной рождения одного из защитников сборной Украины
Украина19:05
Названа дата старта УПЛ сезона-2024/25
Евро-202418:59
Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024
Бокс18:50
Президент UFC оценил отказ Усика от титула IBF
Евро-202418:27
Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты
Формула 118:25
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл спринтерскую квалификацию
Бокс18:05
"Крузер почти нокаутировал его": Джошуа оценил победу Усика над Фьюри
Европа17:59
"Мы себя переоценили": Лидер сборной Нидерландов отреагировал на критику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK