Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты
Украинец высказался о выступлении "желто-блакитных" на континентальном первенстве.
В рамках Евро-2024 Украина вылетела после группового этапа, заняв 4 место в квартете Е.
Александр Зинченко в своем Instagram поделился мыслями о вылете с чемпионата Европы.
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"Очень обидно. Сами виноваты.
Спасибо каждому, кто поддерживал во время всего времени и верил до конца", - написал футболист "желто-голубых",
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