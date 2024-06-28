Зинченко - о вылете с Евро-2024: Очень обидно. Сами виноваты

Украинец высказался о выступлении "желто-блакитных" на континентальном первенстве.

В рамках Евро-2024 Украина вылетела после группового этапа, заняв 4 место в квартете Е.

Александр Зинченко в своем Instagram поделился мыслями о вылете с чемпионата Европы.

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"Очень обидно. Сами виноваты.

Спасибо каждому, кто поддерживал во время всего времени и верил до конца", - написал футболист "желто-голубых",

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