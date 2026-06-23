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Зинченко покидает проект Passion UA

Поблагодарили за вклад.
Сегодня, 13:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко приостановил сотрудничество с киберспортивной организацией Passion UA.

Напомним, что футболист сборной Украины был медийным партнёром проекта в течение трёх лет и поддерживал его развитие с момента основания.

Однако их пути разошлись, и теперь он прекращает сотрудничество с организацией. Об этом сообщил Passion UA на своей странице в Telegram.

В сообщении о разрыве сотрудничества Зинченко поблагодарили за доверие, вклад в популяризацию бренда и помощь в создании новых возможностей для организации.

К слову, NaVi стартовали с победы на отборе к The International 2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко Passion Ua

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