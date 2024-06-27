Украина проведет два первых матча Лиги наций в одном городе на разных стадионах

В сентябре 2024 года сборная Украины по футболу проведет два стартовых матча Дивизиона B Лиги наций.

Соперниками нашей команды станут команды Албании и Чехии, которые, как и мы, вылетели из Евро-2024 на стадии группового этапа.

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Оба матча пройдут в столице Чехии в Праге. Против албанцев наша команда проведет там номинально домашний поединок на Epet Arena, а выездная встреча против чехов состоится на Fortuna Arena.

Напомним, что третьим соперником в группе станет главная сенсация Евро-2024 команда Грузии.

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