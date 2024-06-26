Украина - первая сборная, которая с четырьмя очками заняла последнее место в группе на Евро

Сборная Украины установила уникальное антидостижение на Евро-2024.

Напомним, наша команда сыграла вничью со сборной Бельгии и четырьмя очками осталась на четвертом месте и покинула турнир.

Еще никто не финишировал последним в группе с таким количеством очков. Однако при старом формате Евро были команды, которые вылетали с четырьмя и более очками.

В 2004 году с четырьмя очками не смогла пробиться в плей-офф сборная Испании, а итальянцам не хватило и пяти очков для прохода далее.

Краткий обзор поединка Украина - Бельгия доступен на нашем сайте.

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