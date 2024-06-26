Украина - Бельгия 0:0: обзор матча и результат игры 26.06.2024

В среду, 26 июня, сборная Украины встречалась с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров удивил стартовым составом на игру, выпустив на поле сразу двух форвардов и пять защитников. Впрочем, наставнику украинцев приходилось в этом матче обходиться без травмированных Михаила Мудрика и Виктора Цыганкова. В то же время на поле вернулся Виталий Миколенко, пропускавший после повреждения игры с Румынией и Словакией.

Украинцы уже на первой минуте заработали угловой, однако воплотить его во что-то конкретное не смогли. На седьмой минуте Лукаку врывался в штрафную, но удар получился слишком слабым и точно в руки Трубину

На 13-й минуте Де Брюйне пытался вывести на удар Лукаку, но Сваток прервал передачу, а бельгийцы заработали угловой. Украинцы отбились, а вторая попытка соперника также ни к чему не привела.

Бельгия, не спеша, продолжала иметь преимущество во владении мячом на подступах к штрафной, однако ни к чему серьезному это не приводило.

На 20-й минуте Яремчук решился на дальний удар из-за пределов штрафной, но он не стал проблемой для Кастельса. Буквально сразу же украинцы выбежали в контратаку - Роман отпасовал на Довбика, но выстрел форварда низом был слишком неточным. Вскоре убегал Довбик, но перед штрафной притормозил, отпасовал на Судакова, который пробил выше.

На 34-й минуте бельгийцы получили право на штрафной справа, а Де Брюйне вместо подачи решил пробить в ближний угол, но угодил лишь в сетку с внешней стороны. У украинцев в ответ на ударную позицию выходил Судаков, но акцентировано отправить мяч в сторону ворот не удалось. Вскоре со второй попытки полузащитник Манчестер Сити уже навесил в штрафную, но украинцы его заброс нейтрализовали.

На 42-й минуте украинская сборная организовала атаку, которую должен был завершать Яремчук, тем не менее Роман решил продлить на дальнюю стойку на Довбика, но тот достать мяч не сумел. После удар со штрафного от Судакова вышел слишком простым для голкипера бельгийцев.

В начале второго тайма издали пытался пробить Тилеманс, но удар был заблокирован, а его вторая попытка после розыгрыша углового оказалась неточной.

На 58-й минуте сборной Украины пришлось прибегнуть к вынужденной перестановке - замену из-за травмы попросил Миколенко, а вместо него на поле появился Зинченко. Сразу же бельгийцы провели атаку, правда, на противоположном фланге, которую прострелом завершал Доку, но Лукаку был далеко от цели. Вскоре бельгийский форвард также не реализовал свой удар в дальний угол из пределов штрафной.

Трубин на 74-й минуте отлично справился с мощным ударом в исполнении Карраско, а последующий выстрел Доку после сольного прохода заблокировали. Довбик в свою очередь пробивал в справа в ближний нижний угол, но мяч прошел с внешней стороны от стойки.

Вскоре Малиновский отлично закрутил мяч с углового в ворота, но и Кастельс успешно среагировал на линии.

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До конца встречи счет так и не изменился, и команды разошлись нулевой ничьей, которая стала фатальной для Украины. В параллельном поединке Словакия и Румыния также разошлись миром 1:1, что означало последнее место в квартете для "сине-желтых". Все команды набрали по четыре очка, румыны, бельгийцы и словаки вышли в плей-офф, а украинцы оказались в этой группе четвертыми лишними.

Статистика матча группового этапа Евро-2024 Украина - Бельгия

Украина - Бельгия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.79

Владение мячом: 47% - 54%

Удары: 14 - 10

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 3 - 7

Фолы: 9 - 8

Атаки: 31 - 58

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Сваток (Ярмоленко, 81), Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 58) - Шапаренко (Малиновский, 70), Бражко (Степаненко, 70), Судаков - Яремчук (Ванат, 70), Довбик.

Бельгия: Кастельс - Вертонген, Фас, Теат, Кастань - де Брюйне, Онана, Тилеманс (Мангаля, 61) - Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 90), Троссар (Карраско, 62).

Предупреждения: Довбик - Фас.

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