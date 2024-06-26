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Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных на чемпионате Европы-2024.
Сегодня, 21:39
Украина - Бельгия / Getty Images
Украина - Бельгия / Getty Images

В среду, 26 июня, сборная Украины встречалась с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.

В течение первого тайма обе команды довольно активно обменивались моментами, но никому не удавалось довести свои атаки до настоящей опасности.

Второй тайм оказался более напряженным, особенно концовка матча, в котором Украина имела несколько неплохих шансов, но не сумела воспользоваться ни одним из них.

По итогу, очень обидная ничья, по результатам которой мы остались на четвертом месте в группе и покинули турнир.

Вашему вниманию обзор матча Евро-2024 Украина - Бельгия

Украина - Бельгия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.79
Владение мячом: 47% - 54%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 9 - 8
Атаки: 31 - 58

Источник: MEGOGO

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Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов

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