Обидная безголевая ничья в матче Украина - Бельгия: видеообзор поединка и лучших моментов
В среду, 26 июня, сборная Украины встречалась с Бельгией в матче третьего тура группового раунда Евро-2024.
В течение первого тайма обе команды довольно активно обменивались моментами, но никому не удавалось довести свои атаки до настоящей опасности.
Второй тайм оказался более напряженным, особенно концовка матча, в котором Украина имела несколько неплохих шансов, но не сумела воспользоваться ни одним из них.
По итогу, очень обидная ничья, по результатам которой мы остались на четвертом месте в группе и покинули турнир.
Вашему вниманию обзор матча Евро-2024 Украина - Бельгия
Украина - Бельгия 0:0
Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.79
Владение мячом: 47% - 54%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 9 - 8
Атаки: 31 - 58
Источник: MEGOGO
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