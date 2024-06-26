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Спорный пенальти привел к ничьей между Словакией и Румынией

Обе команды имеют по 4 очка в таблице.
Сегодня, 20:54
Словакия - Румыния / Getty Images
Словакия - Румыния / Getty Images

В среду, 26 июня, Словакия встречалась с Румынией в рамках третьго тура группового этапа Евро-2024.

С первых минут словаки прижали соперников, уже на 11-й минуте Ганцко мог забивать, но немного выше ушел мяч. Румыны попробовали огрызнуться, но получили гол в свои ворота - отличился Дуда.

Румыния снова попробовала отыграться, создала один-два момента и неожиданно получила пенальти. Арбитр и ВАР долго обсуждали момент, но решили, что Ганцко фолил в штрафной. Марин уверенно сравнял счет.

Во втором тайме сложилось ощущение, что команды довольно сложившейся ситуацией, и игра была очень вялой и малоинтересной. Голов более забито не было, а потому Румыния проходит дальше с первого места, Словакия - с третьего.

Статистика матча чемпионата Евро-2024 Словакия - Румыния

Словакия - Румыния 1:1
Голы: Дуда, 24 - Марин (пенальти), 37

Ожидаемые голы (xG): 1.19 - 1.18
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 4 - 5
Угловые: 5 - 1
Фолы: 11 - 10
Атаки: 52 - 40

Словакия: Дубравка - Пекарик (Дьомбер, 90), Шкриньяр, Вавро, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90) - Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70).

Румыния: Ницэ - Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку - Хаджи (Ман, 66), Станчу, Марин (Рус, 86), Марин, Коман (Сореску, 58) - Дрэгуш (Пушкаш, 67).

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