Словакия - Румыния 1:1 видео голов и лучших моментов матча 26.06.2024

В среду, 26 июня, сборные Словакии и Румынии встречались в матче третьего тура группового этапа Евро-2024.

Соперники завершили поединок приемлемой для обоих ничьей, которая вывела команды в плей-офф чемпионата Европы.

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Команды обменялись голами в первом тайме. На результативный удар Ондрея Дуды ответил Резван Марин, реализовав пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Словакия - Румыния:

Словакия - Румыния 1:1

Голы: Дуда, 24 - Марин, 37 (пен.)

Словакия: Дубравка - Пекарик (Дьомбер, 90), Шкриньяр, Вавро, Ганцко - Куцка, Лоботка, Дуда (Беро, 90) - Гараслин (Суслов, 70), Шранц (Дюриш, 78), Стрелец (Боженик, 70).

Румыния: Ницэ - Рациу, Буркэ, Дрэгушин, Банку - Хаджи (Ман, 66), Станчу, Марин (Рус, 86), Марин, Коман (Сореску, 58) - Дрэгуш (Пушкаш, 67).

Источник: MEGOGO

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