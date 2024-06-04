Стало известно, за сколько Арсенал готов продать Зинченко

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко может сменить клубную прописку.

Как сообщает Football Inside, "канониры" готовы продать защитника.

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Лондонский клуб хочет отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание Зинченко (30+2 миллиона фунтов стерлингов).

В прошлом сезоне 27-летний игрок 35 матчей за Арсенал, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда.

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