Стало известно, за сколько Арсенал готов продать Зинченко
Украинец рискует покинуть лондонский гранд.
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко может сменить клубную прописку.
Как сообщает Football Inside, "канониры" готовы продать защитника.
Читай также: Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Лондонский клуб хочет отбить как можно большую сумму от той, которую в свое время потратили на подписание Зинченко (30+2 миллиона фунтов стерлингов).
В прошлом сезоне 27-летний игрок 35 матчей за Арсенал, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!