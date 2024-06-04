Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком

Бывший тренер Барселоны Хави рассматривал возможность подписания форварда Жироны Артема Довбика. Об этом сообщает Sport.es.

Испанский специалист хотел заменить украинцем нынешнего нападающего "сине-гранатовых" Роберта Левандовски, так как считал, что клубу нужен другой типаж игрока на острие атаки.

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Данный трансфер не состоялся из-за увольнения Хави в конце сезона, а также желания поляка продолжить выступления за каталонцев.

Напомним, по итогам минувшей кампании Ла Лиги Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 36 матчах.

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