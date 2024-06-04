Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком
Бывший наставник каталонского клуба разглядел талант украинского футболиста.
Бывший тренер Барселоны Хави рассматривал возможность подписания форварда Жироны Артема Довбика. Об этом сообщает Sport.es.
Испанский специалист хотел заменить украинцем нынешнего нападающего "сине-гранатовых" Роберта Левандовски, так как считал, что клубу нужен другой типаж игрока на острие атаки.
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Данный трансфер не состоялся из-за увольнения Хави в конце сезона, а также желания поляка продолжить выступления за каталонцев.
Напомним, по итогам минувшей кампании Ла Лиги Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 36 матчах.
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