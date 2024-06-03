Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю

Украинец имеет одну из лучших конвертаций ударов в голы.

Украинский форвард Артем Довбик попал в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному для бомбардиров показателю.

Нападающий Жироны стал пятым лучшим футболистом по конвертации ударов в голы в процентном отношении (брались только игроки, которые имели 50+ ударов за сезон 2023/24).

28,4% ударов украинца в данной кампании становились забитыми мячами. В этом показателе он уступает лишь Александру Серлоту, Джуду Беллингему, Сэру Гирасси и Александру Ляказетту.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик получил серьезную похвалу от главного тренера Жироны .

Лучшие футболисты топ-5 лиг по конвертации ударов в голы:

Александр Ляказетт - 30,6% Серу Гирасси - 30,4% Джуд Беллингем - 30,2% Александр Серлот - 29,5% Артем Довбик - 28,2%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!