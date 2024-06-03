Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю
Украинец имеет одну из лучших конвертаций ударов в голы.
Украинский форвард Артем Довбик попал в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному для бомбардиров показателю.
Нападающий Жироны стал пятым лучшим футболистом по конвертации ударов в голы в процентном отношении (брались только игроки, которые имели 50+ ударов за сезон 2023/24).
28,4% ударов украинца в данной кампании становились забитыми мячами. В этом показателе он уступает лишь Александру Серлоту, Джуду Беллингему, Сэру Гирасси и Александру Ляказетту.
Напомним, ранее сообщалось, что Довбик получил серьезную похвалу от главного тренера Жироны .
Лучшие футболисты топ-5 лиг по конвертации ударов в голы:
- Александр Ляказетт - 30,6%
- Серу Гирасси - 30,4%
- Джуд Беллингем - 30,2%
- Александр Серлот - 29,5%
- Артем Довбик - 28,2%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!