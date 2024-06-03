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Довбик вошел в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному статистическому показателю

Украинец имеет одну из лучших конвертаций ударов в голы.
Сегодня, 11:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик попал в пятерку лучших игроков топ-5 лиг по важному для бомбардиров показателю.

Нападающий Жироны стал пятым лучшим футболистом по конвертации ударов в голы в процентном отношении (брались только игроки, которые имели 50+ ударов за сезон 2023/24).

28,4% ударов украинца в данной кампании становились забитыми мячами. В этом показателе он уступает лишь Александру Серлоту, Джуду Беллингему, Сэру Гирасси и Александру Ляказетту.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик получил серьезную похвалу от главного тренера Жироны .

Лучшие футболисты топ-5 лиг по конвертации ударов в голы:

  1. Александр Ляказетт - 30,6%
  2. Серу Гирасси - 30,4%
  3. Джуд Беллингем - 30,2%
  4. Александр Серлот - 29,5%
  5. Артем Довбик - 28,2%

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