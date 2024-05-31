Зинченко стал трансферной целью нового тренера европейского гранда - источник

Мюнхенская Бавария рассматривает возможность подписания украинского защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко во время летнего трансферного окна.

Как утверждает Mirror, 27-летний украинец может стать первым приобретением нового главного тренера немецкой команды Венсана Компани.

Сейчас Бавария готовится к продаже левого защитника Альфонсо Дэвиса, которого уже давно связывают с мадридским Реалом, из-за чего следит за ситуацией с Зинченко, который потерял место в основном составе Арсенала.

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Поспособствовать переходу может Компани, который выступал вместе с украинцем в Манчестер Сити и хорошо знаком со способностями бывшего одноклубника.

В сферу интересов Баварии также входит левый защитник Милана Тео Эрнандес. Тем не менее "россонери" рассчитывают получить за одного из своих лидеров 80 миллионов евро, в то время как украинский футболист будет стоить значительно меньше.

Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал во всех турнирах 35 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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