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Зинченко потерял в цене: Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ

Несколько украинцев увеличили свою стоимость.
Вчера, 16:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим футболистом является защитник Арсенала Александр Зинченко, однако он потерял в цене пять миллионов евро. Сейчас он оценивается в 32 млн евро.

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Защитник Борнмута Илья Забарный подорожал на пять миллионов евро (32), а Егор Ярмолюк также вырос в цене на пять миллионов евро (10).

Вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Эвертона Виталий Миколенко в стоимости не изменились.

Стоимость украинцев в АПЛ:

  1. Александр Зинченко (Арсенал) - 38 млн евро
  2. Михаил Мудрик (Челси) - 35
  3. Илья Забарный (Борнмут) - 32
  4. Виталий Миколенко (Эвертон) - 28
  5. Егор Ярмолюк (Брентфорд) - 10

Напомним, украинец номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков.

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