Зинченко потерял в цене: Transfermarkt обновил цены игроков АПЛ
Несколько украинцев увеличили свою стоимость.
Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость украинских игроков Английской Премьер-лиги.
Самым дорогим футболистом является защитник Арсенала Александр Зинченко, однако он потерял в цене пять миллионов евро. Сейчас он оценивается в 32 млн евро.
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Защитник Борнмута Илья Забарный подорожал на пять миллионов евро (32), а Егор Ярмолюк также вырос в цене на пять миллионов евро (10).
Вингер Челси Михаил Мудрик и защитник Эвертона Виталий Миколенко в стоимости не изменились.
Стоимость украинцев в АПЛ:
- Александр Зинченко (Арсенал) - 38 млн евро
- Михаил Мудрик (Челси) - 35
- Илья Забарный (Борнмут) - 32
- Виталий Миколенко (Эвертон) - 28
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) - 10
Напомним, украинец номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков.
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