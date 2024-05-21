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Украинец номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков

Забарный может оказаться в списке избранных.
Сегодня, 13:55
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный номинирован в команду сезона АПЛ по версии болельщиков.

Украинский футболист отлично показал себя, выступая в составе "вишен". Забарный был признан лучшим игроком команды в сезоне.

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Проголосовать за Забарного в голосовании за попадание в команду сезона можно на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Отметим, что 21-летний игрок единственный украинец среди всех кандидатов. Зинченко, Мудрик, Миколенко и Ярмолюк в список не попали.

В текущем сезоне Забарный сыграл за Борнмут в 41 матче во всех турнирах. На его счету один гол.

Напомним, Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24.

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