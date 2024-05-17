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Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24

Украинцу дали специальную карточку с 91 рейтингом.
Сегодня, 22:53

В игре EAFC24 вышла команда сезона испанского чемпионата.

Предсказуемо, в нее попал и украинский форвард Артем Довбик. Футболист Жироны получил карточку с рейтингом 91 (из всех игроков команды более низкий рейтинг только у Унаи Симона - 90 - прим.).

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Из статистических показателей на карточке лучшей является скорость игрока. Ее оценили в 93 из 99, физические способности и удары оценили в 92, дриблинг в 88, пасы в 83, защитные способности в 50, 

Особенно в игровом стиле Довбика отметили умение закручивать мяч по углам ворот, мощно бить головой и принимать мяч первым касанием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

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