Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24
Украинцу дали специальную карточку с 91 рейтингом.
В игре EAFC24 вышла команда сезона испанского чемпионата.
Предсказуемо, в нее попал и украинский форвард Артем Довбик. Футболист Жироны получил карточку с рейтингом 91 (из всех игроков команды более низкий рейтинг только у Унаи Симона - 90 - прим.).
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Из статистических показателей на карточке лучшей является скорость игрока. Ее оценили в 93 из 99, физические способности и удары оценили в 92, дриблинг в 88, пасы в 83, защитные способности в 50,
Особенно в игровом стиле Довбика отметили умение закручивать мяч по углам ворот, мощно бить головой и принимать мяч первым касанием.
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