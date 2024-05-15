Жирона выставила ценник на Довбика

Украинец может оказаться в чемпионате Италии.

Нападающий Жироны Артем Довбик может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Relevo, услугами украинца активно интересуются Ювентус, Наполи и Милан.

Жирона готова отпустить форварда за 40 миллионов евро.

На данный момент никто из клубов не делал предложения. Интерес к украинцу также проявляются команды из АПЛ.

В текущем сезоне Довбик провел 34 матча за испанский клуб в Ла Лиге, в которых забил 20 голов.

Ранее сообщалось, что Артем претендует на звание игрока года Ла Лиги.

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