iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик претендует на звание игрока года Ла Лиги

Украинский форвард может получить сразу две индивидуальные награды по итогам сезона в Испании.
Сегодня, 18:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала список сезонных наград, которые будут выданы по окончанию нынешнего сезона.

Так, среди претендентов в номинации "Лучший игрок года" оказался форвард Жироны Артем Довбик, который к тому же лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Помимо 26-летнего нападающего сборной Украины на награду претендует его одноклубник и капитан каталонцев Алейш Гарсия.

Кроме того, в номинации участвуют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба - Реал Мадрид), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Антуан Гризманн (Атлетико), Кириан Родригес (Лас-Пальмас), Роберт Левандовски (Барселона), Иско (Реал Бетис) и Александер Серлот (Вильярреал).

Читай также: Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют

Напомним, что днем ранее Жирона на своем поле уступила Вильярреалу, чем подарила Барселоне второе место в таблице испанской Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Жирона артем довбик

Статьи по теме

Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют
Жирона минимально проиграла Вильярреалу Жирона минимально проиграла Вильярреалу
Атлетико обыграл Сельту и практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов Атлетико обыграл Сельту и практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
Реал без Лунина разбил на выезде Гранаду Реал без Лунина разбил на выезде Гранаду
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа20:00
"Невероятное сражение": легенда Манчестер Юнайтед признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри
НБА19:51
Лидер Кливленда пропустит решающий матч серии плей-офф против Бостона
Европа19:50
ПСЖ не собирается летом расстаться с одним из главных талантов
Европа19:37
Жирона выставила ценник на Довбика
Бокс19:30
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция открытой тренировки
Европа19:21
Анчелотти определился с судьбой крайних защитников на фоне подписания Дэвиса
Бокс19:15
Александр Усик - Тайсон Фьюри: где смотреть бой 18.05.2024
Европа19:11
Спасибо, Азар: Челси получит значительный бонус от Реала за успех в Лиге чемпионов
Европа18:55
Манчестер Юнайтед может усилить состав одним из лучших бомбардиров АПЛ
Европа18:52
Довбик претендует на звание игрока года Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK