Довбик претендует на звание игрока года Ла Лиги

Украинский форвард может получить сразу две индивидуальные награды по итогам сезона в Испании.

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала список сезонных наград, которые будут выданы по окончанию нынешнего сезона.

Так, среди претендентов в номинации "Лучший игрок года" оказался форвард Жироны Артем Довбик, который к тому же лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Помимо 26-летнего нападающего сборной Украины на награду претендует его одноклубник и капитан каталонцев Алейш Гарсия.

Кроме того, в номинации участвуют Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба - Реал Мадрид), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Антуан Гризманн (Атлетико), Кириан Родригес (Лас-Пальмас), Роберт Левандовски (Барселона), Иско (Реал Бетис) и Александер Серлот (Вильярреал).

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Напомним, что днем ранее Жирона на своем поле уступила Вильярреалу, чем подарила Барселоне второе место в таблице испанской Ла Лиги.

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