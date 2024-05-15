Жирона - Вильярреал: Обзор и результат матча чемпионата Испании
В рамках 36-го тура Чемпионата Испании Жирона встретилась с Вильярреалом.
Каталонцы играли дома, и «желтая субмарина» действовала увереннее соперника, имея игровое преимущество и больше моментов, но ни один из них не был достаточно опасным.
А вот гости хоть действовали вторым номером имели несколько замечательных контратак, одна из которых закончилась голом в исполнении Бертрана Траоре в начале второго тайма.
Этот гол стал единственным в матче. Ни Артем Довбик, ни Александр Серлот, которые борются с Джудом Беллингемом за звание лучшего бомбардира Ла Лиги, в этой игре не забили.
В конце матча подопечные Мичела могли претендовать на пенальти, потому что Эрик Баи крепко придерживал одного из игроков Жироны, но главный судья не среагировал на эпизод, а арбтир VAR не вмешался в него.
Статистика матча Чемпионата Испании Жирона - ВильярреалЖирона - Вильярреал 0:1
Гол: Траоре, 59
xG:1.42 - 0.68
Удары: 22 - 11
Удары в створ ворот: 5 - 3
Владение мячом: 65% - 35%
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