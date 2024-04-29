iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик с огромным преимуществом фаворит на трофей Пичичи

Украинец может выиграть индивидуальную награду.
Сегодня, 18:18
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проводит свой дебютный сезон в Испании, где выступает за Жирону.

Форвард является главным претендентом на то, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона. Довбик идет лидером, опережая полузащитника Реала Джуда Беллингема и форварда Вильярреала Александера Серлота.

ТОП-5 бомбардиров Ла Лиги

  1. Артем Довбик (Жирона) - 19
  2. Александр Серлот (Вильярреал) - 17
  3. Джуд Беллингем (Реал) - 17
  4. Анте Будимир (Осасуна) - 16
  5. Борха Майораль (Хетафе) - 15

Аналитики считают, что Довбик главный претендент на звание лучшего бомбардира сезона.

  1. Артем Довбик - 1.43
  2. Джуд Беллингем - 6.2
  3. Александер Серлот - 7.8
  4. Роберт Левандовски - 20
  5. Альваро Мората - 25
  6. Антуан Гризманн - 32
  7. Горка Гурусета - 32

Напомним, что в прошлом матче Артем впервые не реализовал пенальти за Жирону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

Статьи по теме

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Осечка и точный выстрел Довбика: Жирона в матче с тремя пенальти обыграла Лас-Пальмас Осечка и точный выстрел Довбика: Жирона в матче с тремя пенальти обыграла Лас-Пальмас
Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону Довбик впервые не реализовал пенальти за Жирону
Два игрока Жироны оказались в больнице после столкновения головами на тренировке Два игрока Жироны оказались в больнице после столкновения головами на тренировке
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

НБА19:19
Финикс рассматривает вариант с увольнение Вогеля после вылета из плей-офф НБА
Формула 118:52
Гран-при Майами: расписание и результаты
Формула 118:37
Вольфф: Верю, что Хэмилтон останется профессионалом до самого конца контракта
Европа18:18
Довбик с огромным преимуществом фаворит на трофей Пичичи
НБА18:09
Участие Мюррея в пятой игре плей-офф против Лейкерс находится под вопросом
Лига Чемпионов17:55
Лига чемпионов: Бавария сыграет с Реалом, Боруссия Д - с ПСЖ
Европа17:52
Экс-игрок Милана - в числе претендентов на замену Пиоли
Лига Чемпионов17:40
Бавария - Реал: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
НБА17:32
Дюрант недоволен тем, как используют его навыки в Финиксе
Лига Чемпионов17:10
Бавария - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK