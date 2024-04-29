Довбик с огромным преимуществом фаворит на трофей Пичичи
Украинец может выиграть индивидуальную награду.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик проводит свой дебютный сезон в Испании, где выступает за Жирону.
Форвард является главным претендентом на то, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона. Довбик идет лидером, опережая полузащитника Реала Джуда Беллингема и форварда Вильярреала Александера Серлота.
ТОП-5 бомбардиров Ла Лиги
- Артем Довбик (Жирона) - 19
- Александр Серлот (Вильярреал) - 17
- Джуд Беллингем (Реал) - 17
- Анте Будимир (Осасуна) - 16
- Борха Майораль (Хетафе) - 15
Аналитики считают, что Довбик главный претендент на звание лучшего бомбардира сезона.
- Артем Довбик - 1.43
- Джуд Беллингем - 6.2
- Александер Серлот - 7.8
- Роберт Левандовски - 20
- Альваро Мората - 25
- Антуан Гризманн - 32
- Горка Гурусета - 32
Напомним, что в прошлом матче Артем впервые не реализовал пенальти за Жирону.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!