Довбик с огромным преимуществом фаворит на трофей Пичичи

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проводит свой дебютный сезон в Испании, где выступает за Жирону.

Форвард является главным претендентом на то, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона. Довбик идет лидером, опережая полузащитника Реала Джуда Беллингема и форварда Вильярреала Александера Серлота.

ТОП-5 бомбардиров Ла Лиги

Артем Довбик (Жирона) - 19 Александр Серлот (Вильярреал) - 17 Джуд Беллингем (Реал) - 17 Анте Будимир (Осасуна) - 16 Борха Майораль (Хетафе) - 15

Аналитики считают, что Довбик главный претендент на звание лучшего бомбардира сезона.

Артем Довбик - 1.43 Джуд Беллингем - 6.2 Александер Серлот - 7.8 Роберт Левандовски - 20 Альваро Мората - 25 Антуан Гризманн - 32 Горка Гурусета - 32

Напомним, что в прошлом матче Артем впервые не реализовал пенальти за Жирону.

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