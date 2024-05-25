Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика: Жирона безжалостно разгромила Гранаду

В пятницу, 24 мая, Жирона принимала Гранаду в рамках последнего тура Ла Лиги.

Команда начали не особенно активно, первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 22-й минуте, когда Гарсия промазал по практически пустым воротам. Затем команды обменялись еще парой неплохих моментов, окгда уже Эрик Гарсия идеально завершил передачу Цыганкова и открыл счет.

Всего три минуты прошло, как Виктор уже сам забил, удвоив преимущество своей команды. А уже под самый занавес тайма Гранада еще и привезла пенальти в свои ворота, который уверенно реализовал Артем Довбик.

Второй тайм начался на более высоких скоростях, и Гассаниге пришлось срочно спасать свои ворота. Однако уже в ответной атаке Довбик оформил дубль, но, увы, арбитр просвистел офсайд. На 54-й минуте снова в центре внимания оказался Цыганков, который оформил дубль. А на 61-й минуте Гранада закрыла себе путь для камбека - Факундо Пельистри покинул поле, увидев перед собой красную карточку.

Уже в большинстве Жирона продолжила давить и на 75-й минуте и Довбик записал дубль на свой счет. А еще через пару минут украинец сделал класснуую скидку Стуани, который и довел счет до разгромного. А в самом конце гости снова привезли пенальти, который позволил Артему Довбику вырваться вперед в гонке бомбардиров Ла Лиги. 7:0 - окончательный счет матча.

Статистика матча Жирона - Гранада 38-го тура Ла Лиги

Жирона - Гранада 7:0

Голы: Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик (пенальти), 44, 75, (пенальти), 90, Стуани, 78

Ожидаемые голы (xG): 5.21 - 1.13

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 9 - 2

Атаки: 127 - 48

Жирона: Гассанига - Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Ян Коуто, 50), Мигель Гутьеррес (Мартинес, 65) - Алеиш Гарсия, Эррера (Торре, 50), Мартин, Порту (Савио, 50), Цыганков (Стуани, 56) - Довбик.

Гранада: Мартинес - Рикард Санчес (Saenz Ezquerra, 72), Рубио, Торренте (Мендес, 72), Мауасса (Брау, 60) - Гумбау, Вильяр (Пионтковски, 46), Руис, Пельистри, Роделас (Кальехон, 46) - Бойе.

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