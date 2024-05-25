iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика: Жирона безжалостно разгромила Гранаду

Украинский форвард снова стал лучшим бомардиром лиги.
Сегодня, 00:02
Жирона - Гранада / Getty Images
Жирона - Гранада / Getty Images

В пятницу, 24 мая, Жирона принимала Гранаду в рамках последнего тура Ла Лиги.

Команда начали не особенно активно, первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 22-й минуте, когда Гарсия промазал по практически пустым воротам. Затем команды обменялись еще парой неплохих моментов, окгда уже Эрик Гарсия идеально завершил передачу Цыганкова и открыл счет.

Всего три минуты прошло, как Виктор уже сам забил, удвоив преимущество своей команды. А уже под самый занавес тайма Гранада еще и привезла пенальти в свои ворота, который уверенно реализовал Артем Довбик.

Второй тайм начался на более высоких скоростях, и Гассаниге пришлось срочно спасать свои ворота. Однако уже в ответной атаке Довбик оформил дубль, но, увы, арбитр просвистел офсайд. На 54-й минуте снова в центре внимания оказался Цыганков, который оформил дубль. А на 61-й минуте Гранада закрыла себе путь для камбека - Факундо Пельистри покинул поле, увидев перед собой красную карточку.

Уже в большинстве Жирона продолжила давить и на 75-й минуте и Довбик записал дубль на свой счет. А еще через пару минут украинец сделал класснуую скидку Стуани, который и довел счет до разгромного. А в самом конце гости снова привезли пенальти, который позволил Артему Довбику вырваться вперед в гонке бомбардиров Ла Лиги. 7:0 - окончательный счет матча.

Статистика матча Жирона - Гранада 38-го тура Ла Лиги

Жирона - Гранада 7:0
Голы: Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик (пенальти), 44, 75, (пенальти), 90, Стуани, 78

Ожидаемые голы (xG): 5.21 - 1.13
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 9 - 2
Атаки: 127 - 48

Жирона: Гассанига - Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Ян Коуто, 50), Мигель Гутьеррес (Мартинес, 65) - Алеиш Гарсия, Эррера (Торре, 50), Мартин, Порту (Савио, 50), Цыганков (Стуани, 56) - Довбик.

Гранада: Мартинес - Рикард Санчес (Saenz Ezquerra, 72), Рубио, Торренте (Мендес, 72), Мауасса (Брау, 60) - Гумбау, Вильяр (Пионтковски, 46), Руис, Пельистри, Роделас (Кальехон, 46) - Бойе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

Статьи по теме

Цыганков и Довбик организовали три гола Жироны в первом тайме матча против Гранады Цыганков и Довбик организовали три гола Жироны в первом тайме матча против Гранады
Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова Ряд клубов АПЛ нацелились на подписание Цыганкова
Тренер Жироны: Попробуем помочь Довбику выиграть звание лучшего бомбардира Ла Лиги Тренер Жироны: Попробуем помочь Довбику выиграть звание лучшего бомбардира Ла Лиги
Довбик - в топ-5 лучших трансферов сезона-2023/24 от авторитетного издания Довбик - в топ-5 лучших трансферов сезона-2023/24 от авторитетного издания
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы
Аталанта - Байер 3:0 видео голов и видеобзор финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина отыграла две позиции, Калинина потеряла 25 позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко поднялся на 22 позиции, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа00:48
Крупный бренд жестко затроллил Манчестер Сити накануне финала Кубка Англии
Европа00:26
Довбик установил рекорд для Жироны, а также повторил достижение Шевченко
Европа00:02
Дубль Цыганкова и хет-трик Довбика: Жирона безжалостно разгромила Гранаду
Вчера, 23:40
Европа23:40
Гол Малиновского помог Дженоа разбить сенсационную Болонью
Европа23:21
Легенда сборной Германии поддержал назначение Флика в Барселону
НБА23:17
Плей-офф НБА: Миннесота примет Даллас в рамках второго матча финала Запада
Европа23:10
Цыганков и Довбик организовали три гола Жироны в первом тайме матча против Гранады
Европа22:39
Руни может вернуться к тренерской практике уже в ближайшие дни
Европа22:36
Малиновский отличился голом за Дженоа впервые за 3,5 месяца
Европа22:18
МакКенна не примет предложения других клубов, пока не прояснится ситуация в МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK