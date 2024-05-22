Реал определился с заменой Лунину, если он покинет клуб

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает Relevo, мадридцы хотели бы сохранить украинца в своем составе, однако готовы к его уходу.

Если Лунин решит уйти, то "сливочные" не будут покупать нового вратаря, а переведут в основную команду молодого кипера Франа Гонсалеса, который и станет дублером Куртуа.

Контракт украинца с Реалом истекает летом 2025 года.

Напомним, Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину.

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