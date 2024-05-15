iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину

Украинец оформил "сливочным" половину достижения.
Сегодня, 09:29
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал установил новый клубный рекорд в текущем сезоне.

Напомним, накануне "сливочные" легко разгромили Алавес, и эта победа стала 20-й сухой в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Из этих двадцати матчей десять отстоял Андрей Лунин, семь - Кепа Аррисабалага, и еще три - Тибо Куртуа. Предыдущий рекорд – 19 сухих матчей – был достигнут в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.

При этом мадридцы еще не проигрывают с конца января, а в Ла Лиге серия клуба и вовсе уже достигла 30-ти матчей.

Ранее также сообщалось, что Реал лидирует в топ-5 по проценту сухих матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

"Последний танец?": Экс-игрок Реала намекнул на переход в клуб АПЛ "Последний танец?": Экс-игрок Реала намекнул на переход в клуб АПЛ
Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала
Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры Капитан Реала определился с местом продолжения карьеры
Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: финалы Кубков Украины и Италии, матчи Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико и ПСЖ
просмотров

Последние новости

Европа10:25
Гвардиола: Последняя игра будет самой тяжелой
Европа10:12
Довбик лидирует в гонке за трофей Пичичи, Беллингем и Серлот догоняют
Бокс09:55
WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри
Европа09:29
Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину
Украина09:20
Кубок Украины: Ворскла и Шахтер разыграют трофей
Европа и мир09:10
Чемпионат мира по хоккею-2024: Германия сыграет с Латвией, Чехия встретится с Данией, Швейцария - с Великобританией
Бокс08:58
"Когда человек нервничает, он худеет": Промоутер Усика оценил форму Фьюри перед боем
НБА08:35
Плей-офф НБА: Денвер и Нью-Йорк вышли вперед в своих сериях второго раунда
НБА08:28
Плей-офф НБА: Нью-Йорк одержал победу над Индианой, Денвер одолел Миннесоту
НХЛ08:05
Кубок Стэнли: Бостон сократил отставание от Флориды, Эдмонтон сравнял счет в серии с Ванкувером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK