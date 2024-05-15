Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину

Мадридский Реал установил новый клубный рекорд в текущем сезоне.

Напомним, накануне "сливочные" легко разгромили Алавес, и эта победа стала 20-й сухой в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Из этих двадцати матчей десять отстоял Андрей Лунин, семь - Кепа Аррисабалага, и еще три - Тибо Куртуа. Предыдущий рекорд – 19 сухих матчей – был достигнут в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.

При этом мадридцы еще не проигрывают с конца января, а в Ла Лиге серия клуба и вовсе уже достигла 30-ти матчей.

Ранее также сообщалось, что Реал лидирует в топ-5 по проценту сухих матчей.

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