Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину
Украинец оформил "сливочным" половину достижения.
Мадридский Реал установил новый клубный рекорд в текущем сезоне.
Напомним, накануне "сливочные" легко разгромили Алавес, и эта победа стала 20-й сухой в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Из этих двадцати матчей десять отстоял Андрей Лунин, семь - Кепа Аррисабалага, и еще три - Тибо Куртуа. Предыдущий рекорд – 19 сухих матчей – был достигнут в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.
При этом мадридцы еще не проигрывают с конца января, а в Ла Лиге серия клуба и вовсе уже достигла 30-ти матчей.
Ранее также сообщалось, что Реал лидирует в топ-5 по проценту сухих матчей.
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