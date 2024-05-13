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Эффект Лунина: У Реала второй самый высокий процент сухих матчей в топ-5 лигах

Опережает мадридцев лишь Интер.
Сегодня, 16:37
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал вошел в пятерку лучших клубов топ-5 лиг Европы по важному вратарскому и защитному показателю.

Как сообщает WhoScored, «сливочные» имеют второй лучший показатель сухих матчей в процентном соотношении, а именно 54,3% сухих матчей.

Выше мадридцев только Интер с показателем 58,3%. В топ также вошли Ницца, Торино и Арсенал.

Реал провел 19 сухих матчей в Ла Лиге. Из них 10 у Трубина, 7 у Кепы и 2 у Куртуа.

Клубы с наибольшим процентом сухих матчей в топ-5 лигах

  1. Интер - 58,3%
  2. Реал - 54,3%
  3. Ницца - 53,1%
  4. Торино - 50%
  5. Арсенал - 48,6%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал

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