Эффект Лунина: У Реала второй самый высокий процент сухих матчей в топ-5 лигах

Мадридский Реал вошел в пятерку лучших клубов топ-5 лиг Европы по важному вратарскому и защитному показателю.

Как сообщает WhoScored, «сливочные» имеют второй лучший показатель сухих матчей в процентном соотношении, а именно 54,3% сухих матчей.

Выше мадридцев только Интер с показателем 58,3%. В топ также вошли Ницца, Торино и Арсенал.

Реал провел 19 сухих матчей в Ла Лиге. Из них 10 у Трубина, 7 у Кепы и 2 у Куртуа.

Клубы с наибольшим процентом сухих матчей в топ-5 лигах

Интер - 58,3% Реал - 54,3% Ницца - 53,1% Торино - 50% Арсенал - 48,6%

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