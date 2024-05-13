Эффект Лунина: У Реала второй самый высокий процент сухих матчей в топ-5 лигах
Опережает мадридцев лишь Интер.
Мадридский Реал вошел в пятерку лучших клубов топ-5 лиг Европы по важному вратарскому и защитному показателю.
Как сообщает WhoScored, «сливочные» имеют второй лучший показатель сухих матчей в процентном соотношении, а именно 54,3% сухих матчей.
Выше мадридцев только Интер с показателем 58,3%. В топ также вошли Ницца, Торино и Арсенал.
Реал провел 19 сухих матчей в Ла Лиге. Из них 10 у Трубина, 7 у Кепы и 2 у Куртуа.
Клубы с наибольшим процентом сухих матчей в топ-5 лигах
- Интер - 58,3%
- Реал - 54,3%
- Ницца - 53,1%
- Торино - 50%
- Арсенал - 48,6%
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