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Милан установил ценник на лидера, которым интересуется Бавария

Тео Эрнандес может перебраться в Мюнхен.
Вчера, 13:41
Getty Images
Getty Images

Итальянский Милан готов отпустить одного из своих лидеров в другой топ-клуб.

Как сообщает издание L'Equipe, «россонери» установили ценник на Тео Эрнандеса. Француза могут продать в Баварию за 80 млн евро.

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Отмечается, что мюнхенцы начали "строить фундамент", чтобы заключить сделку уже летом этого года.

В сезоне-2023/24 Тео провел 46 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Милан

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