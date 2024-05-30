Милан установил ценник на лидера, которым интересуется Бавария
Тео Эрнандес может перебраться в Мюнхен.
Итальянский Милан готов отпустить одного из своих лидеров в другой топ-клуб.
Как сообщает издание L'Equipe, «россонери» установили ценник на Тео Эрнандеса. Француза могут продать в Баварию за 80 млн евро.
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Отмечается, что мюнхенцы начали "строить фундамент", чтобы заключить сделку уже летом этого года.
В сезоне-2023/24 Тео провел 46 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 ассистов.
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