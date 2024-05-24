Клуб Неймара собирается предложить Милану трехзначную сумму за Леау

Вполне возможно, что "россонери" задумаются о продаже португальской звезды.

Саудовский Аль-Хиляль сделал вингера Милана Рафаэля Леау одной из приоритетных целей на будущее лето.

Как сообщает Goal со ссылкой на O Jogo, клуб, за который выступает Неймар, постарается приобрести 24-летнего португальца по просьбе тренера Жорже Жезуша.

В контракте Леау с Миланом прописана сумма отступных в размере 175 миллионов евро - именно такую сумму потребуют "дьяволы" у потенциального покупателя.

Аль-Хиляль в свою очередь собирается сделать первоначальное предложение в размере 100 миллионов. Отец футболиста отправится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с клубом.

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Если переговоры продолжатся, клаусула на станет проблемой - более вероятно, что Милан согласится отпустить Леау за сумму, приближенную к 175 миллионам.

По информации источника, на игрока также претендуют Челси и ПСЖ, но "россонери" не собираются вести с ними переговоры. Трансфер футболиста в эти клубы состоится только в случае активации пункта об отступных.

В нынешнем сезоне Рафаэль Леау принял участие в 46 матчах Милана во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

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