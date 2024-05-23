Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Милан презентовал новую домашнюю форму на сезон-2024/25.

Комплект от бренда Puma посвящен 125-летию клуба в 2024 году. Он выполнен в традиционных красных цветах с белыми вставками и отделкой манжет и горловины.

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Отметим, с внутренней стороны на воротник футболки нанесена надпись "125 лет Милану".

Напомним, после 37 туров Серии А Милан занимает второе место в турнирной таблице, набрав 74 очка.

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