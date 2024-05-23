Милан представил новую домашнюю форму на следующий сезон
"Россонери" вернулись к классической версии экипировки.
Милан презентовал новую домашнюю форму на сезон-2024/25.
Комплект от бренда Puma посвящен 125-летию клуба в 2024 году. Он выполнен в традиционных красных цветах с белыми вставками и отделкой манжет и горловины.
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Отметим, с внутренней стороны на воротник футболки нанесена надпись "125 лет Милану".
Made with Milanismo 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) May 23, 2024
The 24/25 #ACMilan x @pumafootball Home Kit is out. #MadeWithMilanismo #SempreMilan pic.twitter.com/c0plQqKubx
Напомним, после 37 туров Серии А Милан занимает второе место в турнирной таблице, набрав 74 очка.
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