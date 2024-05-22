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Милан определился с судьбой Пиоли

Итальянец покинет клуб по окончании сезона.
Сегодня, 20:52
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Стефано Пиоли покинет Милан после завершения сезона. Об этом сообщает Calciomercato.

Руководство клуба проинформировало тренера о намерении прекратить сотрудничество на год раньше окончания контракта.

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В настоящее время менеджеры обсуждают условия расставания с 58-летним специалистом. Сегодня они встречались с агентом Пиоли, предположительно для обсуждения этого вопроса.

Напомним, итальянец возглавляет Милан с 2019 года. За это время он привел команду к скудетто в сезоне 2021/22.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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