iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам

Итальянский клуб уже готовится к продуктивной трансферной кампании.
Сегодня, 14:30
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Так как по окончанию сезона Оливье Жиру покинет Милан и переедет в МЛС, итальянский коллектив занимается исследованием рынка в поисках нового форварда.

Взор руководителей "россонери" пал на сенсационный Штутгарт, который занял второе место в Бундеслиге по итогам сезона.

Как сообщает Антонио Витьелло, представители Милана и Штутгарта провели переговоры в штаб-квартире "дьяволов".

Одним из предметов обсуждений стал Серу Гирасси, в чьем контракте прописана сумма отступных в размере 17,5 миллиона евро.

При этом также отмечается, что 28-летний гвинеец был не единственной темой во время переговоров - итальянцы заинтересованы и в других игроках "швабов".

Читай также: Футбол сегодня: финал Лиги Европы Аталанта - Байер

В прошедшем сезоне Серу Гирасси записал на свой счет 30 голов и 4 результативные передачи в 30 матчах Штутгарта в чемпионате и Кубке Германии.

Ранее стало мзвестно, что Милан провел успешные переговоры с бывшим наставником донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, который покинет Лилль будущим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан штутгарт Серу Гирасси

Статьи по теме

Бывший тренер Шахтера достиг соглашения о контракте с Миланом Бывший тренер Шахтера достиг соглашения о контракте с Миланом
Защитник Милана объявил об уходе из клуба Защитник Милана объявил об уходе из клуба
Итальянские топ-клубы посоревнуются за де Дзерби Итальянские топ-клубы посоревнуются за де Дзерби
Милан подарил Торино надежду на еврокубки, позволив сопернику победить Милан подарил Торино надежду на еврокубки, позволив сопернику победить
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс15:55
Организаторы боя Усик - Фьюри недополучили более 100 млн долларов
Европа15:28
УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков
Формула 114:59
Ферстаппен считает, что на Гран-при Монако успехи Макларен ничего не дадут
Европа14:57
"Пошел на*уй": игрок Реала своеобразно отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Европа14:35
Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона
Европа14:30
Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам
Европа13:59
Левандовски - о Мбаппе в Реале: Страха нет
Европа13:48
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Формула 113:27
Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1
Европа13:22
Интер перешел во владение американского инвестиционного фонда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK