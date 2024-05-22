Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам

Итальянский клуб уже готовится к продуктивной трансферной кампании.

Так как по окончанию сезона Оливье Жиру покинет Милан и переедет в МЛС, итальянский коллектив занимается исследованием рынка в поисках нового форварда.

Взор руководителей "россонери" пал на сенсационный Штутгарт, который занял второе место в Бундеслиге по итогам сезона.

Как сообщает Антонио Витьелло, представители Милана и Штутгарта провели переговоры в штаб-квартире "дьяволов".

Одним из предметов обсуждений стал Серу Гирасси, в чьем контракте прописана сумма отступных в размере 17,5 миллиона евро.

При этом также отмечается, что 28-летний гвинеец был не единственной темой во время переговоров - итальянцы заинтересованы и в других игроках "швабов".

📢 Terminato ora l'incontro tra la dirigenza del #Milan e quella dello Stoccarda avvenuto stamattina in sede. Guirassy (che ha clausola da 17,5 mln) uno dei temi, ma si è parlato anche di altri giocatori. Seguono aggiornamenti...



👉La foto del dirigente tedesco mentre lascia la… pic.twitter.com/YP8hyjozwz — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 22, 2024

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В прошедшем сезоне Серу Гирасси записал на свой счет 30 голов и 4 результативные передачи в 30 матчах Штутгарта в чемпионате и Кубке Германии.

Ранее стало мзвестно, что Милан провел успешные переговоры с бывшим наставником донецкого Шахтера Паулу Фонсекой, который покинет Лилль будущим летом.

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