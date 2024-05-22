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Бывший тренер Шахтера достиг соглашения о контракте с Миланом

Паулу Фонсека стал еще на шаг ближе к тому, чтобы заменить Стефано Пиоли у руля "россонери".
Сегодня, 12:47
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главный тренер Лилля Паулу Фонсека практически определился со своим будущим местом работы.

Как сообщает Николо Скира, экс-тренер Шахтера провел успешные переговоры с Миланом - наставник и "россонери" достигли принципиального соглашения о контракте.

По информации источника, 51-летний португалец согласовал контракт на два года, по которому он будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

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Напомним, что действующий контракт Фонсеки с Лиллем рассчитан до конца июня 2024 года и стороны не намерены продлевать сотрудничество.

Стоит также отметить, что на наставника "догов" претендует Марсель, который доигрывал сезон с временным тренером Жаном-Луи Гассе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан лилль Паулу Фонсека Шахтер Донецк

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