Албания - Украина: сборные выбрали формы на матч Лиги наций

Украина сыграет в гостях с Албанией / Getty Images

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины встретится на выезде с Албанией в матче шестого тура группового этапа Дивизиона В Лиги наций.

Перед игрой участники противостояния провели традиционное совещание, на котором определили, в каких формах команды выйдут на поле.

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Как сообщает пресс-служба УАФ, предстоящий поединок сборная Украины проведет в желтом комплекте экипировки, а албанцы сыграют в красном.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги наций между Албанией и Украиной состоится в Тиране на арене Air Albania. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Албания - Украина.

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