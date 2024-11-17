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Милан хотел бы вернуть в клуб хавбека Реала

Браим Диас все еще на радарах "россонери".
Сегодня, 18:21
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Милан внимательно следит за успехами Браима Диаса, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что марокканский хавбек провел в составе итальянского клуба три сезона и успел неплохо себя зарекомендовать.

На текущий момент трансфер Диаса не является приоритетным для Милана, клуб пока намерен прощупать почву. А затем уже будет решено, пытаться ли договориться о переходе.

При этом, издание отмечает, что аренда не интересует ни один из клубов, а продажа Диаса сейчас не в интересах Реала.

Сам хавбек недоволен своим игровым временем в Мадриде и был настроен принять предложение Милана, если таковое поступит.

Ранее также сообщалось, что Реал интересуется игроком из Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан браим диас

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