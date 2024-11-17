Милан хотел бы вернуть в клуб хавбека Реала
Милан внимательно следит за успехами Браима Диаса, пишет La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что марокканский хавбек провел в составе итальянского клуба три сезона и успел неплохо себя зарекомендовать.
На текущий момент трансфер Диаса не является приоритетным для Милана, клуб пока намерен прощупать почву. А затем уже будет решено, пытаться ли договориться о переходе.
При этом, издание отмечает, что аренда не интересует ни один из клубов, а продажа Диаса сейчас не в интересах Реала.
Сам хавбек недоволен своим игровым временем в Мадриде и был настроен принять предложение Милана, если таковое поступит.
Ранее также сообщалось, что Реал интересуется игроком из Серии А.
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