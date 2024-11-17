Реал проявил интерес к одноклубнику Довбика и еще одному защитнику из Серии А

Мадридский Реал ищет срочное усиление линии обороны в связи с травмами.

Как сообщает Marca, "сливочные" нашли возможность усилить центр защиты игроками, которые сейчас играют в столице Италии - Риме. Речь идет о Марио Гилу из Лацио и Марио Эрмосо из Ромы.

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Контракты обоих игроков с их нынешними клубами действительны до лета 2027 года, однако, Эрмосо страдает от неполучения игровой практики в стане «волков».

Отметим, что оба футболиста являются воспитанниками Реала, но, более опытный Эрмосо известен по выступлениям в Атлетико.

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