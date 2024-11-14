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Президент Реала крайне разочарован игрой Мбаппе

Об этом Флорентино Перес уже рассказал главному тренеру.
Сегодня, 18:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес крайне недоволен выступлениями Килиана Мбаппе, пишет Relevo.

Функционер, как и другие члены правления, покупая Мбаппе ожидали, что француз сразу станет лидером клуба.

Как пишет источник, в Реале ожидают, что покупают нового Криштиану Роналду, а теперь считают, что купили нового Николя Анелька.

Более того, Перес в частном разговоре с Анчелотти заявил, что это не тот Мбаппе, которого он покупал. И тренер, и президент, ожидают от Килиана лидерства на поле и вне его.

Ранее также легенда Барселоны стал владельцем клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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