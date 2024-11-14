Иньеста стал владельцем футбольного клуба

Бывший игрок Барселоны и сборной Испании Андреас Иньеста вместе со своей компанией NSN стали владельцами футбольного клуба Хельсингор.

Главная команда клуба выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Дании.

Как сообщил журналист Фибрицио Романо, соглашение о приобретении клуба было подписано вместе со швейцарской компанией Stoneweg.

После 15 туров чемпионата Хельсингор занимает седьмую позицию в турнирной таблице из 12 команд. В клубе выступают два игрока из Испании, а также команда имеет испанский тренерский штаб.

Ранее ISPORT рассказывал, что Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру.

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