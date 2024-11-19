Ключевой форвард Ювентуса рискует пропустить матч с Миланом из-за травмы

Душан Влахович получил повреждение в поединке за сборную Сербии в Лиге наций.

Ювентус потерял на неопределенный срок из-за травмы своего основного форварда Душана Влаховича.

24-летний футболист получил повреждение в матче за сборную Сербии в шестом туре Лиги наций против Дании (0:0) и был заменен на 88-й минуте поединка.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нападающий травмировал левое бедро, а степень тяжести повреждения будет определен по результатам медицинского обследования, которое он пройдет после возвращения в Турин.

Ожидается, что из-за травмы сербский форвард не сможет принять участие в ближайшем гостевом матче 13-го тура Серии А против Милана, который состоится в субботу, 23 ноября.

В нынешнем сезоне Влахович провел в составе Ювентуса во всех турнирах 16 матчей, в которых отличился девятью голами и одной результативной передачей.

Ранее Ювентус официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Полем Погба.

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