iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус официально объявил о расторжении контракта с Погба

Сокращение срока дисквалификации за допинг не убедило "бьянконери" продолжить сотрудничество с французом.
Вчера, 21:33
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Ювентус на своем официальном сайте подтвердил досрочное расторжение контракта с полузащитником Полем Погба, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга.

Как говорится в заявлении "бьянконери", клуб и 31-летний футболист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Трудовой договор игрока с туринцами прекратит свое действие 30 ноября 2024 года.

Ювентус также пожелал французскому хавбеку всего наилучшего в его профессиональном будущем.

Читай также: Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня

Ранее сообщалось, что Погба, который получит статус свободного агента, уже имеет предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Напомним, что осенью прошлого года Погба был пойман на допинге, после чего его отстранили от футбола на четыре года. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию игрока и сократил дисквалификацию до 18 месяцев. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Ранее Погба рассказал, что имел возможность перейти в Манчестер Сити до своего возвращения в Ювентус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг ювентус поль погба

Статьи по теме

Ювентус согласовал расторжение контракта с Погба Ювентус согласовал расторжение контракта с Погба
Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок из-за очередной тяжелой травмы Ювентус вынужден будет выйти на трансферный рынок из-за очередной тяжелой травмы
Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга
Лига наций-2024/25: Португалия разгромила Польшу, Испания победила Данию, Шотландия обыграла Хорватию Лига наций-2024/25: Португалия разгромила Польшу, Испания победила Данию, Шотландия обыграла Хорватию
Помочь журналистам

Видео

Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке
Мудрик и Судаков "загоняли" Реброва на тренировке

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:32
Рикардо Куарежма и Криштиану Роналду играют за молодежную команду Спортинга
Лига наций00:30
Лига наций-2024/25: Португалия разгромила Польшу, Испания победила Данию, Шотландия обыграла Хорватию
Вчера, 23:59
Лига наций23:59
Испания взяла первое место, одолев Данию, Швейцария и Сербия разошлись ничьей
Лига наций23:50
Криштиану вывел Португалию в четвертьфинал Лиги наций, Хорватия проиграла Шотландии
Бокс23:25
"Выбывает из игры надолго": Промоутер Дюбуа усомнился в реванше с Джошуа в следующем году
Лига наций23:00
Грузия - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Украина22:55
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Ровно, Днепр одержал победу над Запорожьем
Европа22:45
Многократный чемпион Франции получил предварительное понижение во второй дивизион
Европа21:58
Сборная Украины U-21 вырвала ничью против Португалии с дублем и автоголом Батагова
Европа21:33
Ювентус официально объявил о расторжении контракта с Погба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK