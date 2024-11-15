Ювентус официально объявил о расторжении контракта с Погба

Сокращение срока дисквалификации за допинг не убедило "бьянконери" продолжить сотрудничество с французом.

Ювентус на своем официальном сайте подтвердил досрочное расторжение контракта с полузащитником Полем Погба, который ранее был дисквалифицирован за употребление допинга.

Как говорится в заявлении "бьянконери", клуб и 31-летний футболист договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Трудовой договор игрока с туринцами прекратит свое действие 30 ноября 2024 года.

Ювентус также пожелал французскому хавбеку всего наилучшего в его профессиональном будущем.

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Ранее сообщалось, что Погба, который получит статус свободного агента, уже имеет предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Напомним, что осенью прошлого года Погба был пойман на допинге, после чего его отстранили от футбола на четыре года. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию игрока и сократил дисквалификацию до 18 месяцев. Француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

Ранее Погба рассказал, что имел возможность перейти в Манчестер Сити до своего возвращения в Ювентус.

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