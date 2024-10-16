Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня
Поль снова горит желанием быть профессионалом.
Французский полузащитник Поль Погба высказался о своем возвращении в футбол.
По словам игрока, он чувствует себя ребенком, который снова хочет стать профессионалом.
"Наверное, это будет новый Погба. Наверное. Еще лучше, чем раньше.
Более голодный и с большей решимостью. Я чувствую себя ребенком, который снова хочет стать профессионалом. Это то, что движет мной", - сказал Поль в комментарии ESPN.
Напомним, Погба успешно обжаловал свою дисквалификацию и сможет вернуться в футбол в марте 2025 года.
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