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Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня

Поль снова горит желанием быть профессионалом.
Вчера, 21:42
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Французский полузащитник Поль Погба высказался о своем возвращении в футбол.

По словам игрока, он чувствует себя ребенком, который снова хочет стать профессионалом.

"Наверное, это будет новый Погба. Наверное. Еще лучше, чем раньше.

Более голодный и с большей решимостью. Я чувствую себя ребенком, который снова хочет стать профессионалом. Это то, что движет мной", - сказал Поль в комментарии ESPN.

Напомним, Погба успешно обжаловал свою дисквалификацию и сможет вернуться в футбол в марте 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол поль погба

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