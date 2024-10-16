Погба рассказал, что имел возможность перейти в Ман Сити до своего возвращения в Ювентус

Полузащитник Ювентуса Поль Погба рассказал, что его карьера могла пойти другим путем.

Погба подтвердил, что в 2022 году его хотел подписать Манчестер Сити.

«Правда ли, что я мог стать игроком Манчестер Сити? Да, они хотели подписать меня в 2022 году, но я отказал Гвардиоле ради перехода в Ювентус.»

Поль также рассказал, под руководством какого тренера он хотел поработать.

«Мне не удалось поработать с Алексом Фергюсоном, я был слишком молодым, когда он еще тренировал МЮ и это был короткий период времени, поэтому, я бы выбрал его», - сказал француз.

Ранее Погба рассказал, что готов отказаться от части зарплаты , чтобы снова играть за Ювентус.

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