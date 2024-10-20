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Ювентус готов продать своего лидера по привлекательной цене

Душан Влахович может покинуть "бьянконери" следующим летом.
Сегодня, 19:59

Туринский Ювентус готов попрощаться с Душаном Влаховичем следующим летом.

Как сообщает CaughtOffside, "бьянконери" рассматривают продажу серба в случае, если он не продлит контракт. Тогда его готовы отпустить за 50 млн евро.

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Ситуацией готов воспользоваться лондонский Арсенал, который давно следит за прогрессом игрока и может воспользоваться привлекательной ситуацией.

В текущем сезоне Душан сыграл 10 матчей, забив 7 голов и отдав 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 65 млн евро, а действующий контракт с туринцами действует до 2026 года.

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