"Ювентус - мой Реал": защитник итальянского гранда отреагировал на интерес мадридского клуба
Защитник Ювентуса Андреа Камбьязо отреагировал на интерес мадридского Реала.
Напомним, на фоне эпидемии травм защитников в Мадриде появилась информация о том, что "сливочные" внимательно следят за успехами 21-летнего итальянца.
Камбьязо заявил, что ему приятен интерес Реала, но Ювентус - это его семья.
"Сам факт того, что мной интересуется такой клуб, как Реал, кажется чем-то значимым. Это приятно и очень вдохновляет, когда знаешь, что кто-то ценит тебя.
Я не получал никаких предложений. В любом случае, Ювентус – это мой Реал.
Он олицетворяет историю итальянского футбола, вторую семью и отличную точку отсчета для моей карьеры", - цитирует игрока Eurosport.
Ранее также стало известно, что Куртуа попал в заявку на матч против Сельты.
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