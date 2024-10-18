"Ювентус - мой Реал": защитник итальянского гранда отреагировал на интерес мадридского клуба

Защитник Ювентуса Андреа Камбьязо отреагировал на интерес мадридского Реала.

Напомним, на фоне эпидемии травм защитников в Мадриде появилась информация о том, что "сливочные" внимательно следят за успехами 21-летнего итальянца.

Камбьязо заявил, что ему приятен интерес Реала, но Ювентус - это его семья.

"Сам факт того, что мной интересуется такой клуб, как Реал, кажется чем-то значимым. Это приятно и очень вдохновляет, когда знаешь, что кто-то ценит тебя.

Я не получал никаких предложений. В любом случае, Ювентус – это мой Реал.

Он олицетворяет историю итальянского футбола, вторую семью и отличную точку отсчета для моей карьеры", - цитирует игрока Eurosport.

Ранее также стало известно, что Куртуа попал в заявку на матч против Сельты.

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